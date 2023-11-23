Ресторанам McDonald's в Казахстане придумали новое название

В Казахстане рестораны американской сети McDonald's открылись под новым брендом I'M. Об этом пишет ТАСС.

Гендиректор управляющей компании ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов сообщил, что такое название стало «результатом огромного труда» во время перестройки во всей организации. Он отметил, что вместе с разработкой новых брендов получилось обеспечить бесперебойную работу всех ресторанов.

Во второй половине ноября 2022 года сообщалось, что сеть McDonald`s в Казахстане с 18 ноября временно приостановила работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.

Однако 5 января сеть ресторанов под управлением ТОО Food Solutions KZ объявила о прекращении работы под брендом McDonald's в республике.

В первой половине января РИА Новости сообщило, что рабочие начали убирать логотипы McDonald's со зданий ресторанов, которые работали под этим брендом на территории Казахстана.

Ранее глава МИД Украины лично просил госсекретаря США вернуть McDonald's в страну.