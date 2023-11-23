Сооруженный волонтерами Поцелуев мост в Петрозаводске рухнул

В Петрозаводске рухнул сооруженный волонтерами Поцелуев мост. Об этом в Telegram-канале сообщает »Daily Карелия».

По информации Telegram-канала, подвесной мост в прошлом году построили волонтеры при медийной поддержке мэрии Петрозаводска. При этом сразу после открытия горожане начали жаловаться, что конструкция неустойчива, а деревья, на которых она была закреплена, могут упасть в воду.

«Писал в Минприроды весной: уберите висячий мост, упадет ведь осенью вместе с деревом. Всем наплевать — и Минприроды и городской администрации», — рассказал один из жителей города, передает «Daily Карелия».

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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