Диетолог объяснила, как приучить детей есть зелень, овощи и фрукты

Зелень, овощи и фрукты должны присутствовать в рационе каждого ребенка. Об этом в беседе с РИАМО сообщила диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева. Она подчеркнула, что пока дети находятся под влиянием родителей, крайне важно заложить в них здоровые привычки и любовь к полезной еде.

«Понимаю, как сложно приучить ребенка к зелени. Можно класть зелень в процессе приготовления в блюда. Для детей постарше есть лайфхак — попробовать вырастить микрозелень самостоятельно — это подогревает интерес и побуждает пробовать зелень из любопытства», — отметила Стародубцева.

Что касается овощей и фруктов, их, по ее словам, ребенок не всегда может распробовать с первого раза, поэтому необходимо предлагать разные варианты приготовления.

Диетолог Свраджит Саркар до этого рассказал, что употребление шпината, листовой капусты, руколы и кресс-салата способно укрепить сердечно-сосудистую и иммунную системы. Кроме того, свежая зелень богата различными витаминами и минералами.

Врач также отметил, что в зелени очень мало калорий. По этой причине увеличение количества салатов в рационе может поспособствовать похудению.

Ранее россиянам рассказали об опасности овощной диеты и переизбытка витаминов.