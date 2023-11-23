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В Ленобласти сгорел расселенный дом, который поджег безработный юноша

В Ленобласти поймали 20-летнего юношу, который устроил пожар в расселенном доме

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Depositphotos

В Лодейнопольском районе Ленинградской области задержали безработного поджигателя пустого дома. Об этом сообщает 47news.

22 ноября в расселенном доме на улице Титова в Лодейном Поле произошел пожар. О возгорании старого строения у железной дороги свидетели ночью сообщили в экстренные службы. Пожарные вскоре прибыли туда для борьбы с огнем, а полицейские — с целью установления обстоятельств инцидента.

Подозреваемого в поджоге задержали рядом с местом происшествия уже через несколько минут. Им оказался 20-летний безработный, который признался в содеянном. Задержанный рассказал правоохранителям, что проник внутрь дома и поджег забытое там одеяло, после этого огонь быстро перекинулся на все здание.

Юношу, до сих пор не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

Ранее в московском подъезде вспыхнула мусоросборная камера.

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