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Под Уфой дети отравились парами хлора в бассейне коттеджного типа

Под Уфой пятеро детей и подростков отравились парами хлора в бассейне

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Depositphotos

Под Уфой пятеро детей пострадали во время отдыха в бассейне коттеджного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Князево. Дети и подростки в возрасте от восьми до 19 лет приехали вместе с родителями в комплекс «Светлый» и отправились в местный бассейн. Там младшие члены семей почувствовали себя плохо.

Даже после того, как пострадавшие вернулись домой, им не становилось лучше, поэтому родители решили вызвать медиков. Специалисты оперативно госпитализировали троих детей, которых осмотрели в больнице и впоследствии отпустили домой. О состоянии остальных не сообщается.

Информация о том, что к ситуации привлекались правоохранительные органы, отсутствует.

Ранее в аквапарке Рязани мальчика затянуло в систему фильтрации в бассейне аквапарка.

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