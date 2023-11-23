В центре Москвы рецидивист ограбил девушку-косметолога, притворившись ее клиентом

В Таганском районе столицы мужчина пришел на прием к косметологу с целью ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе московской полиции.

Инцидент произошел в квартире дома на Народной улице, где 23-летняя девушка оказывала косметологические услуги. Злоумышленник попал к ней под видом клиента, а затем в ходе конфликта, вызванного своим вторжением, он ударил потерпевшую по голове и стал угрожать ей ножом.

Салон красоты на дому мужчина покинул, забрав с собой 20 тыс. рублей и три смартфона. Добычей он распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемого остановили на улице Юных Ленинцев. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний приезжий. В его отношении возбуждено дело по статье «Разбой», в качестве меры пресечения фигуранта отправили под стражу.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.