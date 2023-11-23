Неизвестные сожгли релейный шкаф на ж/д около электротехнического завода Новосибирска

В Новосибирске ищут поджигателей оборудования возле Сибирского электротехнического завода. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на перегоне Клещиха — Чемской. Ночью неизвестные подошли к релейному шкафу и подожгли его.

«Первым пожар заметил инженер безопасности движения поездов. Когда на место прибыли экстренные службы, шкаф уже выгорел полностью», — сообщается в публикации.

На место прибыли специалисты, которые изъяли несколько предметов, в том числе инструмент, которым вскрывали устройство, и бутылку с остатками жидкости для розжига.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений. За эти действия закон предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее под Тюменью двух подростков арестовали за поджог локомотива на железнодорожной станции.