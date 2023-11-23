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В Киеве считают, что украинская энергосистема за год стала более уязвима

NYT: энергетическая система Украины в этом году более уязвима, чем год назад

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Подслушано во Владимире/VK

Энергетическая система Украины стала более уязвимой по сравнению с прошлым годом, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских чиновников и экспертов.

«С тех пор мало что изменилось. Мы находимся в гораздо худшей ситуации, чем в прошлом году», — цитирует издание Викторию Войцицкую, старшего члена Комитета Рады по энергетике.

При этом украинские эксперты считают, что ситуация на Украине немного улучшилась с момента обнародования доклада ООН этим летом о состоянии украинской энергетической инфраструктуры. Тогда специалисты организации выяснили, что весной энергетический сектор Украины вырабатывал вдвое меньший объем энергии, чем до начала конфликта в 2022 году.

Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев лучше подготовлен к ударам по инфраструктуре. Однако депутаты Рады указывают на то, что защита объектов так и не прошла испытания, пишет издание.

К тому же на Украине недостаточно оборудования для ремонта этих объектов в случае получения ими повреждений, сообщает газета.

23 ноября сообщалось, что инфраструктурные объекты в Херсоне оказались повреждены в результате ночных ударов.

Ранее Украина пригрозила ответными ударами по энергетической инфраструктуре России.

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