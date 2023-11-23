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В Петербурге 17-летняя девушка занялась проституцией, опасаясь публикации интимных фото

Мужчина с сайта знакомств шантажом заставил петербурженку стать секс-работницей

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге мужчина заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, угрожая ей распространением ее приватных фотографий. Об этом сообщает «Фонтанка».

Недавно 17-летняя девушка познакомилась в интернете с мужчиной, в тот же день она отправила ему личные снимки, а он стал ее шантажировать. Собеседник обещал петербурженке предать их личную переписку огласке и разослать ее фото родным и друзьям. Затем он заявил, что не станет этого делать, если только девушка будет отправлять ему порноролики, которые сама начнет записывать во время секса с другими мужчинами.

Потерпевшая согласилась и уже через несколько часов отправилась на свидание к незнакомцу. Оно состоялось в машине, припаркованной неподалеку от ее дома в центре города. За секс водитель заплатил ей четыре тысячи рублей. На следующую встречу девушка приехала прямо домой к «клиенту», в квартиру на Кушелевской дороге, и после съемки он выдал ей $100 наличными.

Известно, что часть полученных денег жертва перевела шантажисту, а тот пообещал прекратить издевательства, когда получит от нее 150 тыс. рублей, заработанных рекомендованным им способом. После этого пострадавшая обратилась за помощью к сотрудникам полиции. К проверке подключились следователи СК.

Ранее в Сочи задержали сутенера и грабителя, находившегося в розыске 12 лет.

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