Российские врачи извлекли из женщины камень размером с куриное яйцо

Врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске спасли женщину с огромным камнем в желчном пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказали врачи, 86-летняя пациентка поступила в медучреждение с жалобами на сильные боли в животе. Обследование показало, что у пенсионерки гангренозный холецистит, а также выраженный спаечный процесс в области печени и желчного пузыря. После диагностики медики приняли решение о проведении операции.

«Пациентка неоднократно испытывала приступы болей после приема жирной пищи. В удаленном желчном пузыре оказался камень около 7-8 см», — поделился хирург больницы Александр Кинзерский.

Специалист отметил, что врачи провели вмешательство лапароскопическим методом, что снизило не только количество дней, проведенных пациенткой в стационаре, но уменьшило риск развития пневмонии и тромбоэмболии.

Ранее гигантский камень в желчном у пациентки удалили башкирские медики.