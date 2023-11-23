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Россиянин сбежал с ребенком из детсада через окно, чтобы мальчик не уехал с мамой

В Набережных Челнах мужчина сбежал с ребенком из детского сада через окно

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Телеграм-канал «Набережные Челны Онлайн»

В Набережных Челнах россиянин забрал ребенка из детского сада несмотря на решение суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны онлайн».

Пара развелась в 2021 году и мать, на сторону которой встал суд, запрещала отцу видеться с шестилетним сыном. Чтобы вернуть ребенка, бывший супруг забрал его из детского сада и отвез в Замелекесье, где уже проживал с новой возлюбленной.

Матери удалось разыскать мальчика, и суд снова встал на ее сторону в разбирательстве по этому вопросу. Когда женщина пришла в детский сад, чтобы забрать своего ребенка, заведующий вызвал экс-супруга россиянки.

Мужчина закрылся в медпункте, после чего сбежал с ребенком через окно. При этом на младшем члене семьи не было верхней одежды.

Были ли привлечены правоохранители к ситуации, не сообщается.

Ранее в Перми двое мужчин похитили местного жителя, вывезли в лес и вымогали деньги.

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