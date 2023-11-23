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Бари Алибасов отреагировал на сообщения о своей госпитализации

Продюсер Бари Алибасов назвал неверными слухами сообщения о госпитализации

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Global Look Press

Продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов опроверг сообщения о наличии у него серьезного заболевания и о госпитализации. В беседе с телеканалом «360» он заявил, что находится в кругу семьи, а не в больнице.

Подобные слухи продюсер назвал «регулярными», предположив, что они вызваны его большой популярностью.

«Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный — постоянно обо мне [неправду] пишут. Но чаще, конечно, пишут что-то такое чистое и светлое», — заявил Алибасов.

Он добавил, что чувствует себя прекрасно, находится дома с женой и собакой, пьет чай и ест лапшу.

Напомним, на прошлой неделе сын Алибасова заявил, что шоумену сделали операцию на позвоночнике после падения с третьего этажа. По его словам, продюсер перенес ее «как комариный укус».

Ранее сообщалось о госпитализации актера Владимира Носика с травмой головы. Сообщалось, что 75-летний народный артист России упал и ударился головой об асфальт.

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