Мэр Москвы решил дополнительно поддержать обрабатывающие производства

Правительство Москвы утвердило критерии присвоения компаниям, ведущим деятельность в области обрабатывающего производства (за исключением производства табачных изделий), статуса промышленного технопарка, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на постановления мэра столицы Сергея Собянина.

Мэр Москвы отметил, что промышленные парки, как и в случае с другими специализированными территориями, должны соответствовать определенным требованиям.

«Должны быть соблюдены определенные условия, такие как рациональное использование городской земли, инвестирование в создание или модернизацию производства, заработная плата работников не меньше средней по отрасли», — отметил Собянин.

Также мэр рассказал о пакете налоговых льгот для промышленных технопарков.

«Пакет включает в себя снижение налога на прибыль, уплачиваемого в городской бюджет, с 17% до 13,5%, ставку земельного налога в размере 0,7% от исчисленной суммы, ставку арендной платы за землю в размере 0,01% от кадастровой стоимости и нулевую ставку налога на имущество», — отметил он.

По словам Собянина, в результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25%.

Он подчеркнул, что статус промышленного технопарка будет присваиваться на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.