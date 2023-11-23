В московском подъезде вспыхнула мусоросборная камера

В жилом доме в Москве загорелось помещение мусороприемника, площадь пожара составила два квадратных метра, сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах. По его данным, пострадал один человек.

ЧП произошло в доме на Кировоградской улице. Уточняется, что из-за аварии случилась вспышка малолитражного газового баллона. От этого снесло дверь. Пострадавший — дворник, который в этот момент стоял рядом. Медики диагностировали у него лобную гематому и вывих правого плеча.

Причины и подробности возгорания пока сообщаются, все обстоятельства выясняют спецслужбы.

Накануне сообщалось о взрыве аккумулятора для телефона на уроке в вологодской школе. В результате пауэрбанк загорелся, огонь перекинулся на тетради.