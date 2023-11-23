В Белгородской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региональной администрации Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, 22 ноября украинские войска атаковали села Журавлевка и Устинка в Белгородском районе. В заявлении указано, что в первом населенном пункте были зафиксированы 11 прилетов артиллерийских снарядов.

Кроме того, для удара по населенному пункту Устинка бойцы ВСУ использовали дрон-камикадзе. Тем не менее в результате атак никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул глава области.

«В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущены три минометных снаряда, а также с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство», — написал Гладков.

Он добавил, что на указанной территории обошлось без последствий в виде разрушений и пострадавших.

Также губернатор обратил внимание на попытку украинских военных атаковать село Логачевка, расположенное в Валуйском районе. Бойцы ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили на населенный пункт взрывное устройство, но оно не нанесло местным жителям никакого урона.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска начали чаще использовать дроны из-за дефицита артиллерийских орудий.