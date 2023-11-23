В МИД РФ выразили соболезнования из-за гибели журналиста Бориса Максудова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, который был ранен после атаки украинского беспилотника в Запорожской области.

«Мои соболезнования, я следила за этой ситуацией», — сказала Захарова.

О смерти журналиста стало известно 23 ноября.

22 ноября Минобороны РФ сообщало, что на российскую съемочную группу, которая готовила материал про обстрелы в Запорожской области, был сброшен с украинского беспилотника осколочный боеприпас. В результате был ранен корреспондент Борис Максудов, его отвезли в военный госпиталь. Как заявляли в министерстве, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что раненному в Донецке журналисту «Известий» сделали операцию.