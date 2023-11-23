Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ выразили соболезнования из-за гибели журналиста Бориса Максудова

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста Бориса Максудова

close
100%
Борис Максудов/VK

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, который был ранен после атаки украинского беспилотника в Запорожской области.

«Мои соболезнования, я следила за этой ситуацией», — сказала Захарова.

О смерти журналиста стало известно 23 ноября.

22 ноября Минобороны РФ сообщало, что на российскую съемочную группу, которая готовила материал про обстрелы в Запорожской области, был сброшен с украинского беспилотника осколочный боеприпас. В результате был ранен корреспондент Борис Максудов, его отвезли в военный госпиталь. Как заявляли в министерстве, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что раненному в Донецке журналисту «Известий» сделали операцию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий