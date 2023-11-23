ВОЗ призвала КНР поделиться данными об очагах неизвестной пневмонии у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения об очагах неизвестной пневмонии, распространяющейся среди детей. Об этом сообщает Reuters.

«ВОЗ запросила у Китая эпидемиологическую и клиническую информацию, результаты лабораторных исследований... информацию о циркуляции патогенов и нагрузке на систему здравоохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальная комиссия здравоохранения КНР зафиксировала рост респираторных заболеваний среди детей на прошлой неделе. Китайские власти связывают данный рост с отменой коронавирусных ограничений и циркуляцией вируса гриппа,

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем, кто еще не сделал этого, пройти вакцинацию против COVID-19. Об этом заявила Мария ван Керкхове, исполняющая обязанности директора департамента по вопросам обеспечения готовности и предотвращения эпидемий и пандемий ВОЗ. Она также обратила внимание на случаи одновременного заражения COVID-19 и гриппом и призвала вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.

Ранее ученые назвали способ, позволяющий избежать тяжелых симптомов при COVID-19.