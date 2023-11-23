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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины повредили объект инфраструктуры

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Igor Kvochka./Wikimedia Commons

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины ночью повредили объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Накануне он заявлял о повреждении другого объекта инфраструктуры.

Также на Украине воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Первым сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях в 12:40 мск. Затем сирены сработали в 12:54 мск в Харьковской области.

До этого украинские власти заявили о повреждении завода в Херсонской области. В ночь на 22 ноября в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявляли воздушную тревогу, она продолжалась почти два часа. Также сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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