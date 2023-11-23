Пожар произошел на электроподстанции в Подмосковье

Несколько населенных пунктов Московской области в ночь на 23 ноября остались без света из-за возгорания на электроподстанции. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, возгорание произошло около 01:00 в селе Молоково Ленинского городского округа. Сначала местные жители заметили вспышку в районе подстанции, после чего на ее месте образовался пожар. Случившееся и обесточило населенные пункты. Журналисты пишут, что свет вернулся в дома местных жителей спустя полтора часа после инцидента.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

До этого сообщалось о пожаре на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площади 30 кв. м. Сотрудники МЧС ликвидировали горение. В результате случившегося пострадал 52-летний мужчина. Уточнялось, что у него было обожжено 90% тела и зафиксированы ожоги 2-3 степеней. Официальной информации о причине пожара не поступало.

Ранее сообщалось о взрыве в квартире жителя Нижегородской области из-за батареи электросамоката.