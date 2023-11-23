Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар произошел на электроподстанции в Подмосковье

Baza: на электроподстанции в Ленинском округе Подмосковья произошел пожар

close
100%
Антон Великжанин/РИА «Новости»

Несколько населенных пунктов Московской области в ночь на 23 ноября остались без света из-за возгорания на электроподстанции. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, возгорание произошло около 01:00 в селе Молоково Ленинского городского округа. Сначала местные жители заметили вспышку в районе подстанции, после чего на ее месте образовался пожар. Случившееся и обесточило населенные пункты. Журналисты пишут, что свет вернулся в дома местных жителей спустя полтора часа после инцидента.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

До этого сообщалось о пожаре на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площади 30 кв. м. Сотрудники МЧС ликвидировали горение. В результате случившегося пострадал 52-летний мужчина. Уточнялось, что у него было обожжено 90% тела и зафиксированы ожоги 2-3 степеней. Официальной информации о причине пожара не поступало.

Ранее сообщалось о взрыве в квартире жителя Нижегородской области из-за батареи электросамоката.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий