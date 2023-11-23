В Воронеже задержали украинского агента, который готовил теракт против российского военного

Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанным оказался 28-летний гражданин Украины. Украинские спецслужбы поручили ему провести диверсионно-террористический акт в Воронеже. Сейчас подозреваемый дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины, отметили в ведомстве.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта, который намеревался взорвать инфраструктурные объекты на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Глава региона Денис Пушилин отметил, что мужчину завербовали представители украинских властей. При этом перед диверсантом была поставлена задача — устроить теракты на местных объектах критической инфраструктуры.

По словам главы республики, в операции по задержанию нарушителя принимали участие правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ России.

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