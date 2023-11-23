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В Подмосковье девочки попали в больницу после падения из окна лагеря

В Подмосковье две девочки из ДНР выпали из окна оздоровительного лагеря

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Haggardous50000/Shutterstock

В оздоровительном лагере Подмосковья двух девочек госпитализировали после падения из окна. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в учреждении Клинского округа накануне. Девочки девяти и десяти лет решили поиграть в прятки и спрятались за шторой, но их быстро обнаружил брат одной из них.

Мальчик громко закричал, это перепугало одну из девочек. Она схватила подругу за руку и подалась назад, в сторону окна.

В результате двух детей госпитализировали с серьезными травмами, в том числе ушибом почки. Известно, что обе пациентки приехали на отдых из ДНР. О том, привлекли ли к ситуации правоохранительные органы, не сообщается.

Ранее на Камчатке подросток поспорил с одноклассниками и выпрыгнул из окна школы.

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