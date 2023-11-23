Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения по уравниванию льгот

Президенту России предложили новые меры уравнивания льгот для участников СВО

close
100%
Пресс-служба «Единой России»

Новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые в том числе направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО, рабочая группа по СВО направила в очередном докладе президенту России Владимиру Путину, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе; позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства», — отметил он.

Также предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение.

«Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа», — добавил Турчак.

Кроме того, рабочая группа предлагает предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.

«Вместе с фондом «Защитники Отечества» продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Последнее, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг, таких как массаж, физиолечение, лечебная физкультура», — подчеркнул глава рабочей группы по СВО.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий