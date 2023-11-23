Рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения по уравниванию льгот

Новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые в том числе направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО, рабочая группа по СВО направила в очередном докладе президенту России Владимиру Путину, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе; позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства», — отметил он.

Также предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение.

«Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа», — добавил Турчак.

Кроме того, рабочая группа предлагает предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.

«Вместе с фондом «Защитники Отечества» продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Последнее, в частности, требует помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации еще и оказания медуслуг, таких как массаж, физиолечение, лечебная физкультура», — подчеркнул глава рабочей группы по СВО.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.