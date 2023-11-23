В Германии прошли обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС

В четырех федеральных землях Германии прошли обыски в домах предполагаемых сторонников палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщило местное издание Spiegel.

«В ходе рейда прошли обыски в 15 зданиях в Берлине, земле Северный Рейн-Вестфалия, Нижней Саксонии и земле Шлезвиг-Гольштейн», — пишут журналисты.

В центре внимания силовиков находятся представители немецкой палестинской общины, которую называют «самой важной организацией для сторонников ХАМАС в Германии». Ее штаб-квартира находится в Берлине. Предполагается, что ядро лиц, поддерживающих ХАМАС, насчитывает порядка 450 человек.

В начале ноября вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что сжигание флагов Израиля и восхваление действий ХАМАС — это преступления, которые могут привести к депортации нарушителя.

Ранее в Германии задерживали участников пропалестинской демонстрации.