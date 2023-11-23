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Назван продукт, который полезно есть пожилым зимой

Нутрициолог Тиханычева: пожилым людям зимой полезно есть бульон

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Depositphotos

В зимний период пожилым людям стоит включать в свой рацион питания бульон. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

По ее словам, он поможет им согреться и будет питать ткани тела. Кроме того, это блюдо хорошо усваивается, помогает восстанавливаться организму после болезни, укрепляет тело и придает силы, добавила эксперт. Она посоветовала варить бульоны из мяса домашних птиц, к ним лучше добавлять морковь, корень сельдерея, пастернак и топинамбур.

«Также использовать базовые специи: душистый перец, соль и лавровый лист. Чтобы бульон получился прозрачным, варить его нужно с открытой крышкой на медленном огне в течение одного-полутора часов», — добавила Тиханычева.

Бульоны можно есть как на обед, так и на ужин, поскольку они не будут нагружать пищеварение перед сном, уточнила специалист.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что самым полезным супом для представителей старшего поколения считаются щи из квашеной капусты. По словам врача, этот суп положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и помогает насытить организм железом, необходимым для хорошего гемоглобина.

Ранее россиянам объяснили, почему нужно есть супы.

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