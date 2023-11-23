В Подмосковье ищут поджигателей релейного шкафа на перегоне «Домодедово – Белые Столбы»

В Подмосковье произошел поджог железнодорожного оборудования. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Домодедово, на перегоне «Домодедово – Белые Столбы», пострадал шкаф системы сигнализации и блокировки. Неизвестные проникли на территорию и вскрыли устройство, после чего облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Оборудование охватил огонь, но оно выгорело только частично. Во время происшествия никто не пострадал. Инцидент повлиял на расписание поездов – некоторые составы задержали на полтора часа.

На данный момент правоохранители разыскивают ответственных за поджог.

Ранее на Кубани пожилой мужчина поджег кабинет в местном отделении по вопросам миграции.