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МЧС РФ подтвердило эвакуацию 82 россиянин из сектора Газа

МЧС РФ сообщило об эвакуации 82 россиян из зоны боевых действий в секторе Газа

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Евгений Биятов/РИА Новости

Из зоны боевых действий в секторе Газа эвакуировали еще 82 россиянина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, за 22 ноября граждане России и их семьи пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

В МЧС отметили, что организованная колонна уже выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе им помогут медики и психологи, а также дадут еду, воду и ночлег.

Накануне в Москву прибыли еще 28 граждан России, которых накануне эвакуировали из сектора Газа. Самолет МЧС приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Российские граждане были доставлены из Каира, куда их до этого привезли из сектора Газа.

Отмечается, что на борту самолета эвакуированных россиян сопровождали медики и психологи МЧС. Всего с 12 ноября в РФ из зоны конфликта были вывезены 553 российских гражданина.

Также сообщалось, что самолет МЧС России, который утром 21 ноября вылетел из Дагестана с 27 тоннами гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа, прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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