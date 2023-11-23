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Красный Полумесяц сообщил об эвакуации 190 человек из больницы в Газе

Красный Полумесяц заявил об эвакуации 190 человек из больницы «Аш-Шифы» в Газе

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Тарек Алиян/РИА Новости

Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) в своем аккаунте в соцсети Х сообщило, что из больницы «Аш-Шифа» в городе Газа на юг анклава эвакуированы 190 человек, среди которых есть раненые и больные.

«Сегодня Палестинский Красный Полумесяц и группы Организации Объединенных Наций эвакуировали 190 раненых и больных людей, их сопровождающих и ряд медицинских бригад из больницы «Аш-Шифа» в городе Газа в другие больницы в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

В общество отметили, что в больнице все еще находятся раненые и медицинский персонал.

Раненые были переведены в Европейскую больницу в Хан-Юнисе, а пациенты, находящиеся на диализе, были переведены в больницу «Абу Юсефа ан-Наджара» в Рафахе. В операции по эвакуации приняли участие 14 машин скорой помощи Красного Полумесяца, два автобуса ООН и другие транспортные средства. Процесс эвакуации длился почти двадцать часов, поскольку колонна была заблокирована и подвергнута тщательному досмотру при прохождении контрольно-пропускного пункта, разделяющего северную и южную части сектора Газа, что поставило под угрозу жизни раненых и больных, рассказали в ПОКП.

До этого израильские военные заявили, что под больницей «Аш-Шифа» был обнаружен 55-метровый тоннель.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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