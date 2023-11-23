В Госдуме усомнились в необходимости новых ограничений из-за COVID-19

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный считает, что из-за роста заболеваемости COVID-19 и сезонными вирусными инфекциями нет необходимости вводить ковидные ограничения на всей территории России. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его мнению, региональные проблемы требуют отработанных мер, которые уже применяются в таких случаях.

Куринный отмечает, что эти меры включают в себя масочный режим и ограничение массовых мероприятий, в зависимости от уровня заболеваемости. Он также добавил, что коронавирус по своим патогенным свойствам приближается к обычному гриппу и не требует ничего сверхъестественного.

В то же время, некоторые регионы России уже вводят локальные ограничительные меры, такие как масочный режим и отмена массовых мероприятий, из-за роста заболеваемости. За последние несколько недель заболеваемость ковидом в стране значительно увеличилась, согласно данным Роспотребнадзора.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.