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В Госдуме усомнились в необходимости новых ограничений из-за COVID-19

Депутат Куринный усомнился в необходимости вводить вновь ковидные ограничения

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный считает, что из-за роста заболеваемости COVID-19 и сезонными вирусными инфекциями нет необходимости вводить ковидные ограничения на всей территории России. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его мнению, региональные проблемы требуют отработанных мер, которые уже применяются в таких случаях.

Куринный отмечает, что эти меры включают в себя масочный режим и ограничение массовых мероприятий, в зависимости от уровня заболеваемости. Он также добавил, что коронавирус по своим патогенным свойствам приближается к обычному гриппу и не требует ничего сверхъестественного.

В то же время, некоторые регионы России уже вводят локальные ограничительные меры, такие как масочный режим и отмена массовых мероприятий, из-за роста заболеваемости. За последние несколько недель заболеваемость ковидом в стране значительно увеличилась, согласно данным Роспотребнадзора.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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