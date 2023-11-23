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Молдавский политик Ренато Усатый попросил Путина лишить его гражданства РФ

Noi.md: политик Ренато Усатый хочет избавиться от российского гражданства

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый попросил президента России Владимира Путина лишить его гражданства РФ. Обращение Усатого опубликовал молдавский портал Noi.md.

По словам предпринимателя, в 2018 году по его просьбе Путин издал «секретный указ» о присвоении российского гражданства его родителям. Усатый поблагодарил президента РФ за этот шаг, но попросил отозвать свое решение.

«<...> Сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — заявил Усатый, не пояснив, что именно он имеет в виду под «террором».

Портал отмечает, что в собственности Усатого остаются несколько объектов недвижимости в РФ, и их дальнейшая судьба неизвестна.

Ренато Усатый объявлен в розыск российским МВД по делу об участии в международном преступном сообществе, которое незаконным путем вывело из РФ более 500 млрд рублей. Усатого считают одним из организаторов преступной схемы наряду с молдавским олигархом Владом Плахотнюком.

Сообщалось, что в данный момент Усатый находится в Северном Кипре.

Ранее в Молдавии суд отклонил иск президента Майи Санду к экс-премьеру о клевете.

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