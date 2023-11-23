Володин заявил о важности для России обмена опытом в образовании с Китаем

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о важности для РФ обмена опытом и практиками в образовании с Китаем. Об этом он рассказал на встрече со студентами и преподавателями Нанкинского университета.

«Нам важно обмениваться опытом, лучшими практиками, чтобы идти вместе вперед, создавая передовые отрасли и инновации», — приводит слова Володина РИА Новости.

Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что рост качества образования — одна из ключевых причин последующих высоких темпов роста экономики, поскольку способствует созданию технологий с инновациями.

В ответ ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь заявил, что вуз продолжит расширять совместную деятельность с Московским государственным университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом и Российской академией наук.

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября и пробудет там до 23 ноября. Володин и российские депутаты уже встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Ранее Володин передал председателю КНР Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина.