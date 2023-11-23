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ФБР объявило дорожно-транспортным происшествием взрыв на Радужном мосту

В ФБР квалифицировали как ДТП взрыв на пограничном мосту

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Lindsay DeDario/Reuters

Федеральное бюро расследований США, завершив расследование взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе с Канадой, квалифицировали его как дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

Было заявлено, что отделение ФБР в Буффало завершило расследование происшествия. При осмотре автомобиля не было обнаружено следов взрывчатых веществ. Также не обнаружено никаких связей с террористической деятельностью. Поэтому инцидент с автомобилем получил статус дорожно-транспортного происшествия. Его дальнейшее расследование передано местной полиции.

Ранее сообщалось, что свидетели происшествия на границе между США и Канадой сообщают, что взорвавшийся автомобиль, возможно, пытался избежать столкновения с другой машиной.

До этого канадскими властями было открыто движение автомобилей на трех из четырех ранее закрытых из-за взрыва мостов на границе с США.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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