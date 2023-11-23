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В Новосибирске из провалившейся под лед автомашины спасли женщину

Новосибирские спасатели вытащили женщину из провалившейся под лед машины

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Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ' class="item-image" >
Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

В Новосибирске спасатели вытащили женщину из автомобиля, провалившегося под лед. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По имеющейся информации, женщина подрабатывала курьером. В микрорайоне Шлюз она, используя навигатор, заехала на машине на территорию яхт-клуба. Автомобиль выкатился на лед и сразу же провалился под воду. Машину почти полностью затопило, и поэтому женщина не смогла выбраться из нее без посторонней помощи.

Очевидцы происшествия попытались вызволить женщину собственными силами, но у них это не получилось. Ситуация осложнялась тем, что находившаяся в автомобиле женщина очень много весила.

Лишь прибывшим на место спасателям МЧС удалось разбить лобовое стекло машины и вытащить пострадавшую наружу. Ей удалось избежать травм и отделаться всего лишь переохлаждением.

Ранее сообщалось, что прохожие спасли ребенка, провалившегося под лед в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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