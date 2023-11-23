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На границе Канады и США открылись три из четырех ранее закрытых из-за взрыва мостов

На канадско-американской границе открылись три закрытых из-за взрыва моста

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Lindsay DeDario/Reuters

Канадскими властями было открыто движение автомобилей на трех из четырех ранее закрытых из-за взрыва мостов на границе с США, сообщает Reuters.

По данным, имеющимся у агентства, возобновлено движение автотранспорта на мостах Мира, Уирпул и Куинстон. Радужный мост по-прежнему остается закрытым.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти не видят свидетельств того, что происшедший на мосту с Канадой взрыв автомобиля был террористическим актом.

До этого сообщалось, что согласно источникам, возможно, что взрыв на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, был вызван неосторожностью водителя.

О происшедшем взрыве был проинформирован премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах с США. Президента США Джо Байдена также проинформировали о взрыве автомобиля.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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