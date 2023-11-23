Еще 82 гражданина РФ и члена их семей пересекли КПП «Рафах»

В связи с конфликтом в секторе Газа, была организована эвакуация граждан РФ и их семей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, вечером 22 ноября 82 человека успешно пересекли КПП «Рафах» и выдвинулись в Каир, где им будет предоставлена медицинская и психологическая помощь.

Спасатели обеспечили их питанием, водой и ночлегом в оперативном штабе МЧС России.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».