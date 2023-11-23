Взорвавшийся на мосту в США автомобиль числился в угоне

По информации телеканала Fox News, автомобиль, который взорвался на границе США и Канады, был угнанным.

Два человека, находившихся в машине, попытались проехать через пункт пограничного контроля на высокой скорости и столкнулись с КПП, в результате чего произошел взрыв. Находящиеся в автомобиле не выжили, пострадал охранник на мосту.

Расследование возглавило ФБР.

На месте взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе Канады и США был обнаружен портфель, в котором может находиться взрывное устройство, сообщал телеканал ABC News.

Радужный мост закрыт для движения. Кроме того, канадскими властями были закрыты еще три ближайших к нему пограничных контрольно-пропускных пункта.

О происшедшем взрыве был проинформирован премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах с США. Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве автомобиля.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.