На месте взрыва на границе Канады и США найден портфель, в котором может быть взрывчатка

На месте взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе Канады и США был обнаружен портфель, в котором может находиться взрывное устройство, сообщает телеканал ABC News.

По имеющейся информации, на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов был найден предмет, похожий на портфель, либо чемодан. Сейчас с ним работают специалисты-взрывотехники. Предполагается, что в портфеле может быть спрятано взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что Радужный мост закрыт для движения. Кроме того, канадскими властями были закрыты еще три ближайших к нему пограничных контрольно-пропускных пункта.

О происшедшем взрыве был проинформирован премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах с США.

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