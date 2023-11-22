Байдена проинформировали о взрыве на Радужном мосту

Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По информации администрации президента, его проинформировали о взрыве на пункте въезда «Радужный мост».

«Он (Байден. — «Газета.Ru») и его команда плотно отслеживают развитие событий», — отметили в Белом доме.

До этого телеканал ABC News со ссылкой на данные местной администрации и ФБР сообщал, что мост через Ниагарский водопад закрыли из-за сильного взрыва.

Позже стало известно, что взорвалась машина, двигавшаяся по мосту. Был ранен пограничник.

Радужный мост расположен на границе США и Канады и соединяет города Ниагара-Фолс в штате Нью-Йорк, США, на востоке и Ниагара-Фолс, в провинции Онтарио в Канаде. Сейчас мост закрыт для движения. Кроме того, канадскими властями были закрыты еще три ближайших к нему пограничных контрольно-пропускных пункта.

Ранее Ниагарский водопад частично замерз из-за аномальной погоды в США.