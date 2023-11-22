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В результате взрыва автомобиля на мосту между Канадой и США погибли два человека

При взрыве автомобиля на мосту между Канадой и США погибли два человека

На Радужном мосту, соединяющем Канаду и США, произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС.

Оба погибших находились внутри автомобиля. Также незначительно пострадал сотрудник пограничной службы.

В настоящее время Радужный мост закрыт для движения. Кроме того, канадскими властями были закрыты еще три ближайших к нему пограничных контрольно-пропускных пункта.

Об этом, выступая в парламенте, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах. Трюдо подчеркнул, что правительство чрезвычайно серьезно относится к случившемуся. Затем Трюдо, сославшись на экстренное совещание с силовиками, покинул парламент.

В свою очередь, министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил, что оперативно получает информацию о случившемся как от канадских, так и от американских спецслужб. По его словам, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. В ближайшее время Леблан обсудит происшедший взрыв с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследовать взрыв машины на Радужном мосту, который находится на границе США и Канады. Инцидент расследуется как попытка теракта.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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