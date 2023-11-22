ФБР расследует взрыв автомобиля на границе с Канадой

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследовать взрыв машины на Радужном мосту, который находится на границе США и Канады. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Отделение ФБР в Буффало расследует взрыв автомобиля на Радужном мосту. ФБР координируется с правоохранителями на месте, в штате Нью-Йорк и с федеральными ведомствами», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, инцидент расследуется как попытка теракта.

Ранее сообщалось, что мост через Ниагарский водопад закрыли из-за сильного взрыва. Согласно информации мэрии Ниагара-Фолс, произошел какой-то инцидент с участием автомобиля. В настоящее время на месте происшествия прослеживается задымление, зафиксированы повреждения в районе пограничного пункта. В материале указывается, что на американской части моста прогремел мощный взрыв. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Ниагарский водопад частично замерз из-за аномальной погоды в США.