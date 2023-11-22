В Москве суд отправил под домашний арест экс-замминистра энергетики

В Москве Мещанский суд отправил под домашний арест экс-заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что под домашним арестом Нидзельский проведет чуть менее двух месяцев.

«Суд отказал следствию в аресте Петра Нидзельского и избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отказался выпустить из изолятора временного содержания (СИЗО) обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Отмечается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокаты просили судебную инстанцию о смягчении меры пресечения и заявили о готовности внести залог в 15 миллионов рублей.

Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Защита просила назначить Шабутдинову домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

Ранее суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста.