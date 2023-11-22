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Прохожие спасли ребенка, провалившегося под лед в Ленобласти

«78.ru»: в Ленобласти прохожие вытащили из воды мальчика, провалившегося под лед

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Depositphotos

В Мурино двое мужчин спасли школьника, который провалился под лед, мальчик ушел под воду, ему на помощь бросились двое прохожих. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел возле школы в ЖК «Новое Мурино», школьник бродил по берегу подмерзшего пожарного водоема и решил проверить лед на прочность, хрупкая ледяная корка треснула, мальчик ушел под воду. На помощь подростку бросились проходившие мимо отец и сын.

«У него ноги ушли, уже одна голова торчала. Я рюкзак скинул, залез в воду и поплыл к нему. Там глубоко, получается, ну, где-то не меньше двух метров. Я там шаг сделал — мне по пояс, еще один — по грудь, третий — уже дна не чувствовал, а дно там такое илистое, больше на болото похоже. У меня в моменте ноги немного свело», — рассказал один из спасителей мальчика.

Ребенка удалось вытащить из воды, очевидцы также оказали помощь еще одному мужчине, который бросился за мальчиком в воду и едва смог выбраться на берег. В возникшей суматохе подросток сбежал с места происшествия.

Ранее россиянин с помощью автомобильного троса вытащил из воды ребенка, провалившегося под лед.

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