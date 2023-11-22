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Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год

Меры социальной поддержки в 2024 году коснутся около 4,5 млн москвичей

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Мосгордума в ходе заседания столичного парламента приняла закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, представленный законопроект обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, а также предусматривает необходимый для функционирования и развития города объем средств.

«Обеспечивается социальная направленность бюджета, обеспечиваются высокие темпы развития городской инфраструктуры, поддержка экономики и проектов по обеспечению технологического суверенитета и, что очень важно, – устойчивость и стабильность бюджетной системы города», — уточнила она.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году составят 4,3 трлн руб., в 2025 году – почти 4,6 трлн руб., в 2026 году – около 4,9 трлн руб. Расходы в 2024 году составят почти 4,8 трлн руб., в 2025 году – около 5 трлн руб., в 2026 году – более 5,1 трлн руб.

Как рассказала Зяббарова, меры социальной поддержки коснутся около 4,5 млн москвичей. На их оказание в 2024 году предусмотрено более 600 млрд руб. При этом с 1 января предусмотрена индексация размеров социальных выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения, людям с ограниченными возможностями.

«Помимо денежных выплат сохраняется широкая система мер поддержки в натуральной форме: по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставлению бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретению путевок в санаторно-курортные учреждения, обеспечению лекарственными препаратами», – приводятся слова руководителя департамента финансов столицы.

Кроме того, Зяббарова добавила, что на программу «Столичное образование» в 2024 году предусмотрены средства в объеме почти 548 млрд руб. При этом в пояснительной записке к закону указано, что доля социальных расходов в принятом бюджете Москвы превысила 50%.

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