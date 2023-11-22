Финляндия подтвердила решение закрыть почти все КПП с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна официально закрывает все контрольно-пропускные пункты на границей с Россией, кроме Райя-Йоосепи до 23 февраля 2024 года. Об этом сообщает телеканал Yle.

По словам премьер-министра, пункты пропуска будут закрыты в ночь с 24 на 25 ноября.

Ранее сообщалось, что Финляндия оставит только один работающий КПП на границе с Россией на самом севере страны и закроет три других еще действующих в данный момент. Отмечается, что заместитель канцлера юстиции Финляндии одобрил новые ограничения, и проект находится на столе главы ведомства. Согласно нему, рабочим останется только самый северный погранпереход Райа-Йосеппи.

При этом правительство Финляндии может принять новые меры уже сегодня, 22 ноября, и объявить о них сразу после принятия решения.

До этого Минюст Финляндии отказался ужесточать ограничения на границе с Россией, согласно которым Хельсинки, вероятно, планировал закрыть все пункты пропуска. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен объяснил, что в случае ужесточения беженцы не смогут подавать прошения об убежище, а такое их право закреплено законодательно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Швеции призвали как можно быстрее принять страну в НАТО из-за страха перед РФ.