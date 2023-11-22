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Трое мужчин похитили и изнасиловали туристку

Daily Mail: в Испании трое мужчин похитили и изнасиловали туристку

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Трое жителей Испании предстанут перед судом по обвинению в изнасиловании британской туристки, они похитили и изнасиловали женщину. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Бенидорм, молодая женщина находилась в гостях на семейном празднике в баре и вышла на улицу подышать воздухом. По словам британки, внезапно к ней подъехала машина, из которой вышли трое мужчин, они затащили британку в автомобиль и увезли за город.

Девушка потеряла сознание и придя в себя поняла, что ее изнасиловали, ей удалось сбежать от похитителей. В полиции женщина рассказала, что до того, как ее похитили, незнакомцы что-то подсыпали ей в напиток на барной стойке.

Мужчин задержали, своей вины они не признали, заявив, что все произошло по обоюдному согласию.

Ранее россиянина, который насиловал дочерей своих сожительниц, посадили на 19 лет.

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