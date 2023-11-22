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В екатеринбургской гимназии произошла вспышка коклюша

В Екатеринбурге произошла вспышка коклюша в гимназии

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Екатеринбурге ученики одной из гимназий массово отправились на карантин из-за вспышки коклюша. Об этом сообщает URA.RU.

По информации издания, сейчас на занятия в учебном учреждении могут попасть лишь те учащиеся, которые принесли справку об отсутствии заболевания. Кроме того, дополнительно мазки берет школьная медсестра.

На текущий момент в гимназии зафиксировали четыре случая инфицирования коклюшем, заявили в департаменте образования Екатеринбурга.

«Проведена дезинфекция помещений, установлено медицинское наблюдение за контактными детьми, ограничен допуск к работе сотрудников с симптомами заболевания», — рассказали в департаменте, передает URA.RU.

До этого стало известно, что детская заболеваемость коклюшем выросла в Томской области. Очаги заболевания регистрируются преимущественно в областном центре.

Ранее карантин по сибирской язве сняли в двух районах Воронежской области.

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