Мигранты пересекли границу с Финляндией на детских велосипедах

Запросившие убежища в Финляндии мигранты, прибывающие из России, пересекли границу на велосипедах, в частности, на детских. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на руководство пограничного поста «Вартиус».

По данным издания, пересекших границу с Финляндией на велосипедах было большинство.

Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин предположил, что пропускные пункты на границе Финляндии и России закрыли надолго. Закрытие КПП он связал с общим курсом финских властей на Запад, вспомнив про реакцию на события на Украине и вступление Финляндии в НАТО. При этом, по его мнению, за ориентир страны на Запад отвечают внешние силы.

Напомним, 16 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. Россия выразила протест в связи с этим решением и назвала его причиной гуманитарного кризиса на границе. В МИДе РФ Финляндию обвинили в перекладывании ответственности за ситуацию на границе.

Ранее финские власти запросили больше персонала для охраны границы с Россией.