Россиянин с ножом пытался ворваться в квартиру соседки и ранил полицейского

Сотрудник полиции получил ножевое ранение в ходе задержания дебошира, который пытался ворваться в квартиру жительницы Магнитогорска. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 22 ноября, в правоохранительные органы обратилась жительница Магнитогорска, напуганная женщина сообщила, что в ее квартиру пытается вломиться вооруженный ножом сосед.

На вызов прибыл наряд патрульно-постовой службы, правоохранители пытались усмирить дебошира, но он ударил ножом одного из них, и спрятался в своей квартире.

Агрессивного соседа удалось задержать, 33-летний мужчина доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. По информации регионального МВД, сотруднику, получившему ножевое ранение оказывается медицинская помощь.

Ранее россиянин открыл стрельбу по полицейским, которых вызвала его заложница.