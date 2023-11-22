На госдаче «Новый Афон» в Абхазии начали проверку после сноса ограждения

Государственные органы Абхазии начали проверку по факту сноса ограждения на госдаче «Новый Афон» группой людей. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера в Telegram-канале.

«Причинами разрушения железобетонного ограждения упомянутые лица назвали не соответствующие действительности утверждения о готовящейся якобы продаже территории государственной дачи и одновременно – о возникшей необходимости выделения земли на нужды развития Нового Афона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновные будут привлечены к ответственности в рамках закона.

Ранее сообщалось, что мужчина на раритетном американском автомобиле Buick Rvera устроил дрифт напротив музея боевой славы в городе Новый Афон в Абхазии. Отмечается, что автомобиль отправлен на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Ранее сообщалось, что мужчину, который въехал в салон автобуса на коне, Сухумский городской суд приговорил к 6 суткам ареста. Жеребец передан в конный клуб «Надежда» для лечения и реабилитации.