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Власти Харькова дерусифицировали название ж/д станции

В Харькове убрали российский топоним из названия ж/д станции

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Городской совет украинского города Харьков принял решение переименовать железнодорожную станцию Харьков-Балашовский из-за упоминания российского топонима. Об этом говорится в Telegram-канале горсовета.

«Железнодорожная станция «Харьков-Балашовский» была переименована сегодня, 22 ноября, решением внеочередной сессии Харьковского горсовета», — сообщили власти города.

Уточняется, что с текущего дня станция будет носить название «Харьков-Слободский».

Харьков-Балашовский — железнодорожная станция Южной железной дороги в Харькове. Находится в Слободском районе города. Является пассажирской станцией третьего класса и грузовой станцией первого класса. Решение о переименовании было принято из-за упоминания в названии Балашовского района Саратовской области в России.

Между тем темпы дерусификации на Украине продолжают набирать обороты: на днях стало известно, что в стране готовят правовую основу для сноса еще 300 памятников, связанных с Россией или СССР.

Ранее сообщалось, что в Чернигове с памятника уберут цитату Горького.

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