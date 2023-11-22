Виртуальный знакомый угрозами и шантажом заставил девушку заниматься проституцией

Интернет-знакомство обернулось для несовершеннолетней жительницы Петербурга серьезными проблемами, неизвестный шантажом заставил девушку оказывать мужчинам интимные услуги. Об этом сообщает «78.ru».

17-летняя девушка познакомилась с молодым человеком, который представился Дмитрием на сайте знакомств, между ними завязалась переписка и романтические отношения.

Спустя некоторое время знакомый попросил ее прислать ему интимные фото, а получив желаемое начал угрожать несовершеннолетней. Мужчина пообещал, что разошлет компрометирующие девушку снимки всем ее родным и знакомым, если та не начнет заниматься проституцией.

Клиентов запуганной девушке злоумышленник подбирал сам. Часть денег несовершеннолетняя должна была отдать «Дмитрию», но он потребовал больше — около 150 тыс. рублей, в итоге девушка обратилась в полицию.

Ранее в Амурской области задержаны организаторы двух борделей.